В Испании прогремел взрыв на заводе пиротехники: есть жертвы

Взрыв произошел на пиротехнической фабрике в провинции Андалусия на юге Испании, погибли три человека.

На заводе пиротехники в Испании произошел взрыв publico.es



По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании, сообщает

По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании, сообщает Publico

Взрыв произошел 12 ноября на пиротехнической фабрике в испанском муниципалитете Гуадикс в провинции Андалусия на юге Испании. На фабрике работали шесть человек.



Последний раз взрыв на этом заводе происходил в 2004 году. Тогда погибли два человека.



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