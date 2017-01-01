Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель выступила за создание европейской армии

Комментариев: 0
Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны.
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте во вторник, 13 ноября.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки. Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - отметила Меркель.

При этом она отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса. "Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны", – добавила канцлер.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, ЕС, Меркель, армия, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь