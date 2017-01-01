Пожары в США уничтожили почти восемь тысяч домов - СМИ

Пожар, которому присвоено название Кэмп, выжег все на территории площадью 418 кв. км.

Природный пожар, полыхающий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, является не только самым крупным по числу жертв, но и самым разрушительным в истории этого штата. Об этом сообщила 13 ноября на своем сайте газета The New York Times.

По ее данным, пожар, которому присвоено название Кэмп, выжег все на территории площадью 418 кв. км и уничтожил более 7,6 тысяч домов и строений. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег свыше 6,5 тысяч жилых зданий и 260 построек коммерческого назначения.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысяч пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще порядка 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сожжен практически полностью, развернуты два мобильных морга, проводится массированная поисково-спасательная операция.

Всего в Калифорнии полыхает более десятка природных пожаров. Второе по величине возгорание Вулси к западу от Лос-Анджелеса охватывает площадь 321 кв. км и локализовано на 35%. В этом районе пожарные постепенно одерживают верх над огнем.

Всего число жертв бедствия пока не изменилось и составляет 44 человека. В ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что актер Джерард Батлер сообщил о том, что лишился дома из-за лесного пожара. Обгоревшие остатки особняка он снял на фото.

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