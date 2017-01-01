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Сотрудницу Белого дома уволили по требованию Меланьи Трамп

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Мира Рикардел, заместитель советника по национальной безопасности США Джона Болтона, лишилась работы в Белом доме.
Мелания Трамп впервые в истории попросила уволить члена Совбеза США
Мелания Трамп впервые в истории попросила уволить члена Совбеза США
АР


Заместитель советника по национальной безопасности Джона Болтона Мира Рикардел покидает Белый дом, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Это произошло вскоре после того, как Рикардел раскритиковала жена президента США Дональда Трампа Мелания, передает Reuters.

Мира Рикардел продолжит поддерживать президента на новом посту в администрации. Какой будет новая должность Миры Рикардел, не уточняется.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что конфликт между Рикардел и первой леди США возник во время ее визита в Африку в октябре нынешнего года, когда женщины поспорили из-за мест в самолете.

Напомним, ранее Мелания Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире.

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Теги: США, Белый Дом, увольнение, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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