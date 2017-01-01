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Тереза Мэй намерена довести Brexit до конца

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Британский премьер пообещала завершить работу над соглашением для Великобритании, не уходя в отставку.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена довести до конца процесс выхода страны из ЕС. Об этом она заявила на пресс-конференции в четверг, 15 ноября, сообщает Интерфакс.

"Я доведу это дело (Brexit) до конца", - подчеркнула Мэй отвечая на вопрос, есть ли вероятность ее ухода в отставку до завершения процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Она добавила, что будет выполнять свою работу, добиваясь наилучшего соглашения для страны.

Также премьер отметила, что у нее нет сомнений в том, что она предприняла правильные действия по Brexit.

Достигнутое соглашение, по словам Мэй, возвращает Великобритании полный контроль над границами, прекращает свободное передвижение, дает полный контроль над расходами, а также полный контроль над законодательством и прекращает действие решений Европейского суда для Великобритании. 

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке.

На фоне широкого недовольства документом в СМИ появились сообщения о возможной отставке Мэй. 

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Теги: Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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