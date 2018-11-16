В Италии произошел взрыв в железнодорожном тоннеле, есть пострадавшие

В железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно произошел взрыв цистерны, в результате чего пострадали пять рабочих.

Взрыв произошел в тоннеле между Неаполем и Салерно ansa.it

В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно ночью в пятницу, 16 ноября, взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. Об этом сообщает ANSA.

Известно, что в момент взрыва в тоннеле продолжались профилактические работы. В следствие инцидента также загорелся автомобиль рабочих.

"В результате пожара пострадали пять ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Сейчас движение по тоннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.

Ранее по меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании.

Также сообщалось, что в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике, в результате которого шесть человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

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