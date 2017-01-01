Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нидерланды против создания европейской армии

Комментариев: 0
Берлин и Париж считают, что единая европейская армия нужна, чтобы быть союзниками, а не вассалами США.
Марк Рютте
Марк Рютте

В Нидерландах отвергли идею создания европейской армии, возникшей у Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 16 ноября, пишет Reuters.

"Идея создания европейской армии слишком далека для Нидерландов. НАТО остается краеугольным камнем нашей оборонной политики", - сказал Рютте после заседания правительства.

Превосходство США ослабло. Чем вооружится армия ЕС

Как ранее заявлял французский президент Эммануэль Макрон, единая европейская армия нужна, чтобы быть союзниками, а не вассалами США. 

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал идею Макрона о европейской армииОн выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Франция, Евросоюз, Германия, Меркель, Нидерланды, армия, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь