Нидерланды против создания европейской армии

Берлин и Париж считают, что единая европейская армия нужна, чтобы быть союзниками, а не вассалами США.

В Нидерландах отвергли идею создания европейской армии, возникшей у Германии и Франции. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 16 ноября, пишет Reuters.

"Идея создания европейской армии слишком далека для Нидерландов. НАТО остается краеугольным камнем нашей оборонной политики", - сказал Рютте после заседания правительства.

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Как ранее заявлял французский президент Эммануэль Макрон, единая европейская армия нужна, чтобы быть союзниками, а не вассалами США.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал идею Макрона о европейской армии. Он выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика несправедлива и экономика страны падает.

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