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Против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым

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На данный момент не получается связаться с Бабишем-младшим. Сейчас он проживает в Швейцарии.
Премьер Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии Андрей Бабиш

Правоохранительные органы Чехии открыли уголовное производство против сына премьер-министра страны Андрея Бабиша по подозрению в незаконном пересечении границы Украины, сообщает Idnes.

По словам краевого полицейского управления Яна Птачека, во время расследования заявления Бабиша-младшего относительно его похищения, предмет преступления найти не удалось. В результате сын премьера стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины.

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в другую страну", – сказал Птачек.

На данный момент не получается связаться с Бабишем-младшим. Сейчас он проживает в Швейцарии. Но, по словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, он общался с сыном и допускает возможную встречу с ним.

Ранее Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к Бабишу уйти в отставку. Но он заявил, что никогда не подаст в отставку в связи со скандалом, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма.

 

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Теги: Крым, Чехия, скандал, премьер-министр, Сын, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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