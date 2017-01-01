Против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым

На данный момент не получается связаться с Бабишем-младшим. Сейчас он проживает в Швейцарии.

Правоохранительные органы Чехии открыли уголовное производство против сына премьер-министра страны Андрея Бабиша по подозрению в незаконном пересечении границы Украины, сообщает Idnes.

По словам краевого полицейского управления Яна Птачека, во время расследования заявления Бабиша-младшего относительно его похищения, предмет преступления найти не удалось. В результате сын премьера стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины.

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в другую страну", – сказал Птачек.

На данный момент не получается связаться с Бабишем-младшим. Сейчас он проживает в Швейцарии. Но, по словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, он общался с сыном и допускает возможную встречу с ним.

Ранее Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к Бабишу уйти в отставку. Но он заявил, что никогда не подаст в отставку в связи со скандалом, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма.

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