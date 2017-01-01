Герхард Шредер раскритиковал торговую политику США

Экс-канцлер полагает, что Соединенные Штаты обходятся с Германией как с оккупированной страной.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко раскритиковал торговую политику США и призвал Берлин искать других союзников. Об этом сообщил телеканал N-TV.

"Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве", - подчеркнул Шредер.

По его мнению, Германии следует искать новых союзников с совпадающими интересами и таковым может выступить Китай.

"Невозможно избежать сближения тех, кто пострадал от развязанных США конфликтов", - отметил экс-канцлер.

Он также указал, что Берлин не может участвовать в торговом споре США с Китаем, однако немецкие власти "должны решительно следовать своим экспортным интересам на китайском рынке".

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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