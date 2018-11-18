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Войска США точно будут в Польше – генерал

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На территории Польши уже дислоцируются свыше 3 тысяч американских военнослужащих. Но они находятся там на ротационной основе.
Генерал Джозеф Данфорд пообещал выполнить обязательства США перед Польшей
Генерал Джозеф Данфорд пообещал выполнить обязательства США перед Польшей

Власти США гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил. Об этом во время выступления в Канаде заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает Укринформ в воскресенье, 18 ноябряа.

"Точного решения относительно американских сил в Польше еще не было сделано, но мы сказали нашим польским собеседникам: можете быть уверены, что американский флаг будет в Польше, как и военные возможности и наша способность выполнить обязательства относительно безопасности Польши", – сказал Данфорд.

По его словам, сейчас обсуждается наиболее эффективный тип организационной структуры этого присутствия.

"Есть несколько вариантов для достижения этого. Это можно сделать либо с помощью постоянных сил или ротационных высокой готовности, что продемонстрирует нашу приверженность обязательствам в Польше, в то же время отвадив любого потенциального противника", – подчеркнул генерал.

Сейчас на территории Польши дислоцируются свыше 3 тысяч американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе. Так, в рамках усиленной передовой присутствия НАТО возле города Ожиш на северо-востоке Польши размещаются несколько сотен военных США - батальонная боевая группа.

Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы по укреплению европейского региона дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США.

Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации. А в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база – элемент американской системы ПРО системы Aegis Ashore.

Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее "Форт Трамп". По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

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Теги: Польша, США, военные, военнослужащие, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ALFER+    18.11.2018, 12:49
Оценка:  0
ALFER+
Провоцируют Россию, гниды.
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