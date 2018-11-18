Войска США точно будут в Польше – генерал

На территории Польши уже дислоцируются свыше 3 тысяч американских военнослужащих. Но они находятся там на ротационной основе.

Власти США гарантируют Польше присутствие на ее территории определенных американских военных сил. Об этом во время выступления в Канаде заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает Укринформ в воскресенье, 18 ноябряа.

"Точного решения относительно американских сил в Польше еще не было сделано, но мы сказали нашим польским собеседникам: можете быть уверены, что американский флаг будет в Польше, как и военные возможности и наша способность выполнить обязательства относительно безопасности Польши", – сказал Данфорд.

По его словам, сейчас обсуждается наиболее эффективный тип организационной структуры этого присутствия.

"Есть несколько вариантов для достижения этого. Это можно сделать либо с помощью постоянных сил или ротационных высокой готовности, что продемонстрирует нашу приверженность обязательствам в Польше, в то же время отвадив любого потенциального противника", – подчеркнул генерал.

Сейчас на территории Польши дислоцируются свыше 3 тысяч американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе. Так, в рамках усиленной передовой присутствия НАТО возле города Ожиш на северо-востоке Польши размещаются несколько сотен военных США - батальонная боевая группа.

Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы по укреплению европейского региона дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США.

Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации. А в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база – элемент американской системы ПРО системы Aegis Ashore.

Ранее президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее "Форт Трамп". По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

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