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Вылетевший в Париж самолет экстренно вернулся в аэропорт Сингапура

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Когда самолет достиг высоты более 7000 метров и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне.
Самолет экстренно вернулся в Сингапур
Самолет экстренно вернулся в Сингапур

Пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines через час после вылета вернулся в сингапурский аэропорт Чанги из-за падения давления на борту. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает The Straits Times.

Отмечается, что Boeing 777-300ER выполнял рейс в Париж. На высоте более 7000 м в небе над Малайзией в фюзеляже произошло резкое падение давления.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в пункт вылета.

На борту находились 234 пассажира и 17 членов экипажа. Они использовали кислородные маски.

В результате происшествия никто не пострадал.

После приземления и устранения неполадок самолет вновь вылетел в Париж. Причины инцидента не уточняются.

Ранее самолет авиакомпании British Airways совершил экстренное приземление в Берлине.

Также сообщалось, что в Румынии самолет, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в всязи с угрозой взрыва.

 

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Теги: авиаперелет, Сингапур, аэропорт, пассажирские перевозки, давление, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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