Дочь Трампа нарушила правила Белого дома - СМИ

Газета The Washington Post узнала о cлужебной переписке Иванки Трамп с помощью личной почты.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп вела служебную переписку с нарушением установленных норм.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.



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По информации издания, о нарушении стало известно еще в 2017 году. Иванка Трамп часто отправляла письма через личную почту, в которых говорилось о работе в Белом доме.

Источники газеты заявили, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.



Адвокат дочери президента, Абб Лоуэлл заявил Белому дому, что она “иногда“ отправляла письма с личного аккаунта до тех пор, пока ей не сказали, что это запрещено.

По его словам, ни в одном из указанных сообщений не было конфиденциальной информации.

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Напомним, во время предвыборной кампании в 2016 году в использовании личной почты для служебной переписки обвинили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая тогда была кандидатом в президенты.

Как сообщалось, в конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность - “специальный советник президента“.

С марта 2018 года ФБР проверяет сделки с участием Иванки Трамп.