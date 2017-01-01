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Форт Трамп будет создан - министр обороны Польши

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Дискуссии о Форте Трамп касаются не самой базы, а того, как в стране будут размещены американские военные.
Польша окончательно решила вопрос строительства Форта Трамп
Польша окончательно решила вопрос строительства Форта Трамп

Власти Польши окончательно решили вопрос о создании военной базы США. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил в эфире Польского радио министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Форт Трамп является польско-американским проектом. Он будет создан. Это не подлежит никакому сомнению", - сообщил он.

Также глава польского Минобороны заверил, что общественные дискуссии о Форте Трамп касаются не самой базы, а того, как в стране будут размещены американские военные.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

 

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Теги: Польша, США, военные, военная база
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Источник: korrespondent.net

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