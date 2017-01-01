Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Караван мигрантов из Сальвадора добрался до Мексики

Комментариев: 0
К Соединенным Штатам по территории Мексики также идут несколько караванов мигрантов из Гондураса.
У США через територію Мексики прямують каравани мігрантів
У США через територію Мексики прямують каравани мігрантів

До территории Мексики в среду, 21 ноября, добрался еще один караван мигрантов из Сальвадора, сообщает Excelsior.

Отмечается, что в состав каравана входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США. 

Сейчас они двигаются в сторону города Тапачула, где их встречают сотрудники Национального института миграции Мексики и федеральной полиции.

Американское правительство заявило, что не примет нелегальных мигрантов, и усилило безопасность на границе. Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.

По последним данным МВД Мексики, на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть из них вернулись на родину или решили остаться в Мексике.
 
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не готова к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Мексика, мигранты, Караван, Сальвадор, нелегальные мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь