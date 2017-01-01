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Лондон и ЕС договорились по проекту политического заявления о Brexit

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Председатель Европейского совета направил документ, согласованный переговорщиками Евросоюза и Великобритании, для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.
Тереза Мэй и Жанк-Клод Юнкер
Тереза Мэй и Жанк-Клод Юнкер
Getty Images

Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли договоренностей по проекту политического заявления об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Как пояснил в четверг, 22 ноября, председатель Европейского совета Дональд Туск, он направил документ для ознакомления правительствам 27 государств ЕС.

В Еврокомиссии уточнили, что текст "уже всесторонне согласован на политическом уровне". Теперь он может быть вынесен на голосование глав государств и правительств стран Евросоюза на внеочередном саммите 25 ноября.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что дополнительное опасение все еще требуется, в первую очередь в самой Великобритании.

"Я приложу все усилия, чтобы у нас было соглашение", - добавила она.

Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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