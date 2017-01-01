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Безвиз с Таиландом еще не заработал - посол

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В течение ближайших недель тайская сторона будет проводить подготовительные мероприятия для воплощения этого решения в жизнь.
Посольство в Таиланде предупредило, что безвизовые для Украинской еще не действует
Посольство в Таиланде предупредило, что безвизовые для Украинской еще не действует
pattayapeople

Несмотря на принятие тайским правительством решения об отмене виз для украинцев, для введения этого решения в действие нужны определенные меры. Об этом сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта в микроблоге Twitter в четверг, 22 ноября.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - написал посол.

В то же время посольство Украины в Таиланде на своей странице в Facebook уточнило, что конкретная дата начала работы безвиза для украинцев, путешествующих в Таиланд, пока неизвестна.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток.

В настоящее время украинцам, путешествующим в Таиланд, виза ставится по прибытии в эту страну. Напомним, 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор по прибытии для граждан Украины, ранее составлявший $60.

 

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Теги: Украина, Визы, Таиланд, украинцы, виза, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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