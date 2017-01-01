В Иране исключили пересмотр ядерной сделки
Тегеран не допускает пересмотр ядерного соглашения от 2015 года, как того требует Вашингтон.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность пересмотра ядерного соглашения от 2015 года. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Reuters.
"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", - отметил Зариф на пресс-конференции в столице Италии.
Он также подчеркнул, что иранский народ выстоит против американских санкций.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.
Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.
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