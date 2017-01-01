В Иране исключили пересмотр ядерной сделки

"Иран не намерен пересматривать соглашение относительно ядерного оружия от 2015 года, как этого требуют США", - отметил Зариф на пресс-конференции в столице Италии.

Он также подчеркнул, что иранский народ выстоит против американских санкций.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

В Иране заявили о готовности ударить по США