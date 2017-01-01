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Японский военный корабль потерял часть боеприпасов

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В море смыло более 20 снарядов для автоматической пушки калибра 20 мм. Рыбаков предупредили о возможной детонации снарядов, если они попадут в сети.
Инцидент произошел на японском корабле Тикума
Инцидент произошел на японском корабле Тикума

Сторожевой корабль Тикума сил самообороны Японии потерял часть боезапаса возле острова Куме в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает Okinawa Times в пятницу, 23 ноября.

Отмечается, что потеря снарядов произошла во время шторма. В море смыло более 20 снарядов длиной около 17 см и весом 250 гр для автоматической пушки калибра 20 мм. Глубина моря, где произошел инцидент, составляет около 140 м.

Власти префектуры Окинава выясняют, почему снаряды оказались на палубе в шторм. Силы самообороны Японии также предупредили рыбаков о возможной детонации снарядов, в случае если они вдруг попадут в рыбацкие сети.

Ранее в российском ФСБ заявили о находке снарядов НАТО на берегу Черного моря. Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, 40-мм зенитные снаряды шведского концерна Bofors оказались в боеспособном состоянии.

А в прошлом году в Турции вылавливали боеприпасы с разведывательного корабля Лиман ВМФ России, который затонул 27 апреля в Черном море. Он столкнулся с судном Ашот-7, перевозившим скот, в 40 км от пролива Босфор.

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Теги: Япония, корабль, шторм, боеприпасы, снаряд, пушка
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Источник: korrespondent.net

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