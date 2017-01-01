Лесной пожар в Калифорнии локализован на 95%

Из-за сильных дождей пожарные не могут безопасно добраться к оставшемуся очагу возгорания.



Лесной пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%, сообщает

Лесной пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%, сообщает CNN

Участок, который до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Из-за сильных дождей пожарные не могут безопасно добраться.



По данным синоптиков, природные пожары сменятся на оползни и подтопления. Ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

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