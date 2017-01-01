Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Расстояние от эпицентра землетрясения магнитудой 4,2 до береговой линии составило 18 километров.



Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки. Об этом сообщает в воскресенье, 25 ноября, пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.



Эпицентр землетрясения находился в акватории залива Озерной на глубине 10 км в 86 км северо-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Расстояние от эпицентра до береговой линии составило 18 километров.



В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.



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