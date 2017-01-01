В Турции разбился военный вертолет, четверо погибших
В Турции в результате аварии вертолета в районе Бейоглу восточнее Стамбула погибли четыре военнослужащих, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает телеканал NTV.
Отмечено, что вертолет упал в жилом квартале между домами. Причина аварии выясняется.
#BREAKING#Turkish Military helicopter Crashed in #Istanbul #Sancaktepe province. 3 dead reported. pic.twitter.com/WUz4HUL5xp— Rasan Remzi (@RasanRemzi) 26 листопада 2018 р.
В частности, телеканал показал кадры с места происшествия, на которых видно полуразрушенный фюзеляж вертолета, лежащий на тротуаре в непосредственной близости от стены одного из домов.
Cмотрите фотогалерею: В Турции разбился военный вертолет, четверо погибших
В то же время информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не поступало. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики.
Ранее не менее двух человек погибли и еще два пострадали в результате инцидента с военным вертолетом на юге Афганистана в провинции Кандагар.
Также сообщалось, что во время жесткой посадки в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8.
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