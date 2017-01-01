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В Турции разбился военный вертолет, четверо погибших

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Военный вертолет упал в жилом квартале между домами на окраине Стамбула. Причина аварии выясняется.
Последствия крушения вертолета в Стамбуле
Последствия крушения вертолета в Стамбуле
ntv.com.tr

В Турции в результате аварии вертолета в районе Бейоглу восточнее Стамбула погибли четыре военнослужащих, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает телеканал NTV.

Отмечено, что вертолет упал в жилом квартале между домами. Причина аварии выясняется.

В частности, телеканал показал кадры с места происшествия, на которых видно полуразрушенный фюзеляж вертолета, лежащий на тротуаре в непосредственной близости от стены одного из домов.

 

 

В то же время информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не поступало. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики.

Ранее не менее двух человек погибли и еще два пострадали в результате инцидента с военным вертолетом на юге Афганистана в провинции Кандагар.

Также сообщалось, что во время жесткой посадки в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8.

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Теги: авиация, Турция, фото, вертолет, авария, жертвы, крушение, военные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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