Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Европарламенте вернутся к вопросу санкций из-за ситуации на Азове

Комментариев: 1
Евродепутат Хармс подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.
В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе
В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе
dpa

В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.

Она напомнила, что неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.

"Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жёсткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней", - сказала она

Конфликт на Азове. Военное положение. Онлайн

Хармс также подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.

Отметим, на фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия - в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Европа, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море, санкции, Европарламент, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
лебуржуй    26.11.2018, 13:13
Оценка:  +3
лебуржуй
путин терпила похлеще мрази коммуняцкой
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь