В Европарламенте вернутся к вопросу санкций из-за ситуации на Азове

Евродепутат Хармс подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.

В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе dpa

В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.

Она напомнила, что неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.

"Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жёсткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней", - сказала она

Конфликт на Азове. Военное положение. Онлайн

Хармс также подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.

Отметим, на фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия - в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet