В Европарламенте вернутся к вопросу санкций из-за ситуации на Азове
В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.
Она напомнила, что неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.
"Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жёсткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней", - сказала она
Конфликт на Азове. Военное положение. Онлайн
Хармс также подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.
Отметим, на фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия - в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
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