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НАТО созывает чрезвычайное заседание по Азову

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О срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО договорились президент Украины и генеральный секретарь НАТО.
Порошенко поговорил по телефону со Столтенбергом
Порошенко поговорил по телефону со Столтенбергом
Администрация президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО. О таких результатах телефонного разговора двух лидеров сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в понедельник, 26 ноября.

"Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - говорится в сообщении.

Президент призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

В пресс-службе Порошенко отмечают, что генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам.

 

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Теги: Россия, Украина, НАТО, НАТО-Украина, Керченский пролив, Азовское море, Порошенко, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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