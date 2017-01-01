Мексика направила дипломатическую ноту США
Мексиканские власти призвали США провести расследование в связи с использованием американской стороной оружия против мигрантов.
Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.
"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.
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Напомним, 25 ноября сотни мигрантов атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.
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