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Мексика направила дипломатическую ноту США

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Мексиканские власти призвали США провести расследование в связи с использованием американской стороной оружия против мигрантов.
Военные США применили нелетальное оружие на границе с Мексикой
Военные США применили нелетальное оружие на границе с Мексикой

Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.
 
"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
 
Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.

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Напомним, 25 ноября сотни мигрантов атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.

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Теги: США, Мексика, мигранты, нота протеста
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Источник: korrespondent.net

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