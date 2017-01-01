Мексика направила дипломатическую ноту США

Мексиканские власти призвали США провести расследование в связи с использованием американской стороной оружия против мигрантов.

Военные США применили нелетальное оружие на границе с Мексикой



Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.



"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.







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Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.

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