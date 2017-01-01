Манафорт нарушил сделку со следствием

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил заключенную ранее сделку со следствием.



Сторона обвинения при рассмотрении дела бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта освобождается от всех взятых на себя в рамках сделки обязательств, так как последний нарушил условия данной сделки. Об этом говорится в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера.

При этом в документе отмечается, что обязательства Манафорта и признание им вины остаются в силе.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил преступления по федеральному уголовному праву, солгав Федеральному бюро расследований и офису специального прокурора по ряду вопросов", – говорится в документе.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога.



Чтобы избежать второго судебного процесса, Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.



Трампа и его помощников подозревают в связях с российскими властями. Американский президент, его помощники и Россия отрицают обвинения.

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