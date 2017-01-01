Манафорт отрицает проведение тайных переговоров с Ассанжем

Экс-глава предвыборного штаба Трампа неоднократно посещал посольство Эквадора в Лондоне, где основатель Wikileaks живет с 2012 года.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно встречался с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Об этом британская газета со ссылкой на неназванных собеседников.

По их информации, Манафорт в 2013, 2015 и 2016 годах посещал посольство Эквадора в Лондоне, где Ассанж живет с 2012 года.

В свою очередь, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа назвал материал издания "совершенно ложным и намеренно клеветническим".

"Я никогда не встречался с Ассанжем или с кем-либо из связанных с ним", - подчеркнул Манафорт.

Представители Wikileaks выразили желание "поспорить с The Guardian на миллион долларов и голову ее редактора, что Манафорт никогда не встречался с Ассанжем".

Позднее они сообщили, что основатель Wikileaks намерен подать на издание в суд за клевету, и объявили сбор средств на покрытие расходов по иску.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога.

Источник: Русская служба DW

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