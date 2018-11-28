Эстония вызвала посла РФ из-за конфликта на Азове

На встрече с российским послом Министерство иностранных дел Эстонии призвало РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе посла России в этой стране в связи с конфликтом с захватом кораблей в Керченском проливе. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает ТАСС.

В частности, в эстонском дипведомстве заявили, что Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран в Керченском проливе и Азовском море, в соответствии с международным правом.

"На встрече с послом МИД призвал Россию немедленно освободить корабли и членов их команд", - говорится в сообщении.

Ранее в Венгрии заявили, что не имеют четкой картины конфликта в Керченском проливе.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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