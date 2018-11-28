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Константинополь объяснил отмену русского экзархата в Западной Европе

Комментариев: 4
Решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата.
Священный Синод объяснил решение по русскому экзархату в Западной Европе
Священный Синод объяснил решение по русскому экзархату в Западной Европе
Укринформ

Решение Константинопольского патриархата отменить Архиепископию русских приходов в Западной Европе связано с его намерением укрепить с ними связь, объяснили в Константинополе. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Интерфакс.

"Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата", - говорится в коммюнике проходящего в Стамбуле Синода.

При этом Константинополь уверяет, что его решение теснее интегрировать российские приходы Западной Европы было принято "именно благодаря пастырской заботе".

"Это решение соответствует пастырским и духовным потребностям нашего времени при полном уважении канонического права и духовной ответственности, которая лежит на нас", - заверил Синод.

В то же время Синод выражает надежду на то, что общины отмененного русского экзархата будут "оставаться верными Вселенскому патриархату".

Решение отменить так называемый русский экзархат Западной Европы было принято во вторник на заседании Синода в Стамбуле.

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом из-за начала процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

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Теги: религия, церковь, РПЦ, Православие, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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шкирин_и_зоряк    28.11.2018, 18:22
Оценка:  -1
шкирин_и_зоряк
Поп стамбульский слетел с катушек. рошенок переел.
DrMefesto    28.11.2018, 18:17
Оценка:  -2
DrMefesto
Пфф, какой еще русской традиции? Что за русский мир? Отказать.
шкирин_и_зоряк    28.11.2018, 18:24
Оценка:  -1
шкирин_и_зоряк
Убогий тебе униату не понять
DrMefesto    28.11.2018, 18:43
Оценка:  0
DrMefesto
Да я и не собираюсь понимать
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