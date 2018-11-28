Константинополь объяснил отмену русского экзархата в Западной Европе

Решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата.

Священный Синод объяснил решение по русскому экзархату в Западной Европе Укринформ

Решение Константинопольского патриархата отменить Архиепископию русских приходов в Западной Европе связано с его намерением укрепить с ними связь, объяснили в Константинополе. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Интерфакс.

"Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата", - говорится в коммюнике проходящего в Стамбуле Синода.

При этом Константинополь уверяет, что его решение теснее интегрировать российские приходы Западной Европы было принято "именно благодаря пастырской заботе".

"Это решение соответствует пастырским и духовным потребностям нашего времени при полном уважении канонического права и духовной ответственности, которая лежит на нас", - заверил Синод.

В то же время Синод выражает надежду на то, что общины отмененного русского экзархата будут "оставаться верными Вселенскому патриархату".

Решение отменить так называемый русский экзархат Западной Европы было принято во вторник на заседании Синода в Стамбуле.

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом из-за начала процесса предоставления автокефалии Украинской церкви.

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