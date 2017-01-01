НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии

В ходе учений НАТО будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.



Киберучения по отработке координации между странами-членами НАТО начинаются в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Альянса в четверг, 29 ноября.



В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств-членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов.



В ходе учений будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet