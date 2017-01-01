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НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии

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В ходе учений НАТО будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.
В Эстонии проходят куберучения НАТО
В Эстонии проходят куберучения НАТО

Киберучения по отработке координации между странами-членами НАТО начинаются в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Альянса в четверг, 29 ноября.
 
В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств-членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов.
 
В ходе учений будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.
 

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Теги: НАТО, Эстония, учения, кибербезопасность
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Источник: korrespondent.net

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