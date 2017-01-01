Выборы в Грузии: Порошенко поздравил Зурабишвили

Порошенко убежден в дальнейшем углублении стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Twitter в четверг, 29 ноября.

"Искренне поздравляю Саломе Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии. Желаю Вам всяческих успехов в служении Грузии ради демократического европейского развития страны и консолидации общества", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что убежден в дальнейшем углублении стратегического партнерства между Украиной и Грузией.

Напомним, после подсчета 98,76% проголосовавших избирателей кандидат в президенты Грузии Зурабишвили набрала 59,61% голосов избирателей, а ее соперник - кандидат в президенты от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,39%.

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