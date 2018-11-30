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ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Су-27

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Инцидент произошел 28 ноября над Балтийским морем. Отмечается, что российские истребители не предоставили полетного плана.

Военно-воздушные силы Бельгии сообщили о перехвате российских реактивных истребителей над Балтийским морем. Информация об инциденте опубликована в четверг, 29 ноября на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.

"Вчера F-16, развернутые в Балтийском регионе для охраны воздушного пространства НАТО, перехватили российские самолеты Фланкер (Су-27 по классификации НАТО – ред.) без полетного плана", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября командование ВМС США сообщило что российский Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика над Черным морем.

В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным.

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Теги: Россия, Бельгия, видео, истребитель, Балтийское море, перехват, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    30.11.2018, 05:31
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Раша - это всё больше и больше головная боль для всего остального мира.
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