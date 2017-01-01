Меркель вылетела на G20 как обычный пассажир

Канцлер Германии после поломки правительственного самолета продолжила полет испанскими авиалиниями.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 30 ноября, повторно вылетела на саммит G20. На этот раз из Мадрида и на борту самолета местной авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Кабмина ФРГ.

"Да, мы исходим из того, что она продолжила полет", - отметили в правительстве. Также там подтвердили, что канцлер летит в частном порядке как обычный пассажир.

"Она прибудет в Аргентину вечером, это значит, что на мероприятия и встречи, запланированные на день, она не успеет", - указали в Кабмине.

Напомним, в четверг Меркель из-за поломки правительственного лайнера вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию.

После этого другой правительственный самолет доставил Меркель в Испанию, откуда она и вылетела в Буэнос-Айрес.

Позже в Германии сообщили, что неисправность правительственного самолета носит беспрецедентный характер и заподозрили криминал.

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