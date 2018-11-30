Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саммит G20: Меркель встретится с Путиным

Комментариев: 1
Меркель очень благодарна капитану и экипажу за их профессиональные действия. Угрозы пассажирам на борту самолета не было.
Меркель вылетела на G20 как обычный пассажир
Меркель вылетела на G20 как обычный пассажир

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным состоится, несмотря на опоздание немецкой делегации на открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила на брифинге представитель федерального правительства Мартина Фитц на брифинге в пятницу, 30 ноября.

"Что касается встречи с Путиным, она состоится завтра утром, как планировалось", - сказала пресс-секретарь.

Время других двусторонних встреч попытаются скорректировать на месте.

Фитц также отметила, что Меркель очень благодарна капитану и экипажу за их профессиональные действия. Угрозы пассажирам на борту самолета не было, заверила она.

Официальный представитель Минобороны отметил, что проблема была вызвана неисправностью "детали электроники".

Напомним, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, самолет, Германия, Меркель, G20, Владимир Путин, Ангела Меркель, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Укринформ

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lubjente    30.11.2018, 15:20
Оценка:  +1
Lubjente
Зачем встречаться с этим ссаным евроскептиком?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь