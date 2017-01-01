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Белый дом уточнил МИД РФ причину отказа Трампа от встречи с Путиным

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Трамп принял решение отменить встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, подтвердила его администрация.
Причина отмены встречи Трампа и Путина - Украина
Причина отмены встречи Трампа и Путина - Украина

Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России не связано с "российским делом", а продиктовано событиями в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс-Украина.

"Причина отмены встречи - это Украина. Надеемся, это скоро разрешится, и тогда сможет начаться продуктивный диалог (между США и РФ - ред)", - заявила Сандерс.

При этом в Белом доме отмечают, что расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, вероятно, негативно влияет на связи Москвы и Вашингтона.

"Связанная с Россией "охота на ведьм", которая, будем надеяться, завершается, идет весьма неплохо. К несчастью, это, возможно, подрывает наши отношения с Россией", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, накануне Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что готов провести встречу, когда ситуация будет урегулирована.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что решение Трампа принято из-за внутриполитического расклада в США.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Путин, Белый Дом, Керченский пролив, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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