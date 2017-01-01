США продадут Египту вертолеты Apache на миллиард долларов – СМИ

Египетские военные решили купить американскую технику после того, как они оказались недовольны российскими вертолетами Ка-52 Аллигатор.

Власти Египта приняли решение купить у США партию ударных вертолетов Apache и запчастей к ним на миллиард долларов. Сделку одобрил американский Госдепартамент, сообщает Defence Blog.

Отмечается, что речь идет о 10 вертолетах AH-64 Apache, 24 двигателях 1700-GE-701D, запасных частях и другом оборудовании.

По иноформации издания, египетские военные решили купить американскую технику после того, как они оказались недовольны российскими вертолетами Ка-52 Аллигатор.

"У новых Ka-52 есть технические проблемы с двигателями, авионикой, навигационными системами и системами ночного видения. В условиях жаркого климата двигатель Ка-52 значительно теряет свою мощность в разных режимах полета. Кроме того, авионика и навигационные системы выдают недостоверные данные, что может спровоцировать аварии", – пишет издание.

В 2015 году Египет заключила контракт на покупку 46 российских вертолетов Ка-52. В настоящее время страна располагает не менее 12 такими машинами. Первые три вертолета страна получила в середине 2017 года. Машины использовались для подготовки летчиков – 30 пилотов и 70 техников прошли обучение в России.

Напомним, в начале ноября в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства. Известно, что египетские ВВС получили этот самолет в 2018 году.

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