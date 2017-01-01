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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

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Американский президент Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с лидером РФ Владимиром Путиным и выразил уверенность во встрече.


Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду на встречу. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Голос Америки.

"В свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками, время для встречи больше не было подходящим. Но я с ним (Путиным – ред.) встречусь. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас и в дальнейшем будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время", – заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина была запланирована на период саммита G20, проходящего с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Однако, накануне Трамп отменил встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе Трамп не поприветствовал Путина.

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Теги: Россия-США, Путин, видео, встреча, Трамп, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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