Путин: Вопрос обмена украинских моряков не стоит
"Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Путин подчеркнул, что должны быть получены и оформлены полные показания со стороны моряков.
Путин назвал провокацией конфликт в Черном море
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста.
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