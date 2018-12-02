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Путин: Вопрос обмена украинских моряков не стоит

Комментариев: 2
В РФ идет следствие по поводу инцидента в Керченском проливе и должны быть получены полные показания военнослужащих ВМС Украины, подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
 
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как в настоящее время идет следствие. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

"Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Путин подчеркнул, что должны быть получены и оформлены полные показания со стороны моряков.

Путин назвал провокацией конфликт в Черном море

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Путин, Керченский пролив, корабли, моряки, захват, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    02.12.2018, 00:54
Оценка:  -3
Rangol
Да они теперь пример для оставшихся экипажей четырех лодок, идите и будет вам политическое убежище в России от маньяков
colavova    02.12.2018, 01:25
Оценка:  0
colavova
идите по глонасу и будет вам счастье................
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