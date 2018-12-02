Путин: Вопрос обмена украинских моряков не стоит

В РФ идет следствие по поводу инцидента в Керченском проливе и должны быть получены полные показания военнослужащих ВМС Украины, подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как в настоящее время идет следствие. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Кремля

"Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Путин подчеркнул, что должны быть получены и оформлены полные показания со стороны моряков.

Путин назвал провокацией конфликт в Черном море

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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