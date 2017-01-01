Путин рассказал о встрече с Трампом "на ногах"

Российский лидер сожалеет, что на саммите G20 ему не удалось провести полноформатные переговоры с президентом США.

Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита Большой двадцатки пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах". Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Он выразил сожаление, что не смог полноценно пообщаться с Трампом, так как подобная встреча "давно назрела".

"Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - указал российский лидер.

Комментируя причины отказа Трампа от полноценных переговоров, Путин отметил, что американский президент "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.

"Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", - подчеркнул президент РФ.

Он выразил надежду, что встреча с Трампом состоится, "когда американская сторона будет на это готова".

Напомним, перед началом саммита G20 Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Киев и Москва обменялись нотами протеста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet