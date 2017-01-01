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Командующий Пятым флотом США обнаружен мертвым

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Тело Скотта Стирни нашли в Бахрейне. На данный момент нет подозрений, что причиной его смерти стало преднамеренное убийство.
Вице-адмирал Скотт Стирни найден мертвым в Бахрейне
Вице-адмирал Скотт Стирни найден мертвым в Бахрейне
navy.mil

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Служба уголовных расследований ВМС и бахрейнское министерство внутренних дел ведут расследование его смерти. На данный момент нет подозрений, что это преднамеренное убийство.

Вместо Стирни, новым командующим временно назначен его заместитель Пол Склайз.

Напомним, Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.

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Напомним, в октябре во время учений Чистое небо-2018 в Винницкой области произошло крушение истребителя Су-27, во время которого погиб военнослужащий США.

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Теги: США, смерть, военный, ВМС, Бахрейн, военнослужащий США
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Источник: korrespondent.net

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