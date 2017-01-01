Командующий Пятым флотом США обнаружен мертвым

Тело Скотта Стирни нашли в Бахрейне. На данный момент нет подозрений, что причиной его смерти стало преднамеренное убийство.

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.



"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Служба уголовных расследований ВМС и бахрейнское министерство внутренних дел ведут расследование его смерти. На данный момент нет подозрений, что это преднамеренное убийство.

#BREAKING



MT @CNORichardson: Team, it's my sad duty to inform you that today @secnav76 and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of @US5thFleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/vuw86W0fxh — U.S. Navy (@USNavy) 1 декабря 2018 г.

Вместо Стирни, новым командующим временно назначен его заместитель Пол Склайз.

Напомним, Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.

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