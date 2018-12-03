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Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить "все его желания"

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Американский президент Дональд Трамп обещает исполнить желания северокорейского лидера Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трамп
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трамп


Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну "исполнение всех его желаний" после отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР – ред.) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", – рассказал он.

Трамп попросил Мин Чжэ Ина передать свои слова Ким Чен Ыны.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    03.12.2018, 01:20
Оценка:  0
Предаторр
Так дедушка Дональд оказывается,латентный"шалуни шка"?)))))))))))))
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