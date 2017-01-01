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Американские самолеты провели разведку возле Крыма

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Самолеты США провели многочасовую разведку вблизи аннексированного Крыма, Керченского пролива и вдоль черноморского побережья РФ.
Американский самолет P-8A Poseidon вблизи Крыма
Американский самолет P-8A Poseidon вблизи Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
 
Отмечается, что летательные аппараты курсировали вдоль аннексированного Россией Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ, находясь над международными водами.
 
Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первый находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов. Оба воздушных судна способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.
 

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Теги: США, Крым, Черное море, Керченский пролив, беспилотник
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Источник: korrespondent.net

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