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Трамп назвал возможную дату встречи с Ким Чен Ыном

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В начале 2019 года может состояться встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа


Президент США Дональд Трамп, предположил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в начале следующего года, сообщает телеканал CNN.

Сейчас стороны рассматривают три возможных места встречи, однако их пока не называют. Кроме того, Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Теги: США, встреча, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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