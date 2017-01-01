Власти США изменили правила предоставления рабочих виз

Новые правила выдачи виз типа H-1B уменьшат возможности американских компаний по привлечению работников из-за рубежа.

В США объявили о новых правилах выдачи виз типа H-1B Travels & Code

Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах выдачи виз типа H-1B. Это уменьшит возможности американских компаний по привлечению работников из-за рубежа, сообщает в понедельник, 3 декабря, Укринформ.

Согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата.

Как предполагает новая система, компании, которые намерены приглашать сотрудников из-за рубежа, должны заранее зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

"H-1B разыгрываются на лотереи, которая проходит в апреле. Ежегодно выдается 65 тысяч таких виз, еще дополнительно две тысячи могут быть предоставлены иностранцам с научными степенями", - говорится в сообщении.

Как пояснило Министерство внутренней безопасности, оно намерено уменьшить влияние элемента случайности на процесс выдачи виз, более тщательно проводить отбор претендентов и увеличить число получателей виз, получивших научные степени в американских университетах.

Ранее США ввели новые правила выдачи виз гражданам Китая с 11 июня, согласно которым они оставляют за собой право ограничивать срок действия визы.

Также сообщалось, что доля отказов гражданам Украины в предоставлении виз в Канаду превысила 26% за первые пять месяцев 2018 года.

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