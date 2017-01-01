В Париже оценили убытки от протестов

Мэрия Парижа оценивает сумму ущерба, нанесенного во время субботних насильственных акций в столице, в 3-4 млн евро.

Мэрия Парижа предварительно оценивает сумму ущерба, нанесенного во время протестов так называемых "желтых жилетов" в субботу, в 3-4 млн евро.

Как сообщает Europe1, сегодня, 3 декабря, утром состоялось совещание министра финансов Брюно Ле Мэра с представителями бизнеса, на которой речь шла о подсчете нанесенного ущерба.

В частности, министр выразил обеспокоенность из-за угрозы для туризма в связи с протестами, поскольку некоторые отели уже сообщили о падении бронирований на 25-30%.

Еще до субботних событий более 200 компаний попросили правительство о компенсации в связи с протестами.

Напомним, один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов, которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet