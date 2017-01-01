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Могерини: У ЕС и США один подход к вопросу Украины

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Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам России, подчеркнула глава европейской дипломатии.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини
 
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини указала на совпадение интересов Евросоюза и США по решению вопроса о нарушении Россией территориальной целостности Украины. Об этом она заявила в понедельник, 3 декабря, выступая в Школе управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", - отметила Могерини. 
 
Она считает, что последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".
 
"Европа и Америка вместе указывали на эти нарушения, а также реагировали на них", - добавила глава дипломатии ЕС.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. 

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

Действия РФ в Черном море осудили многие европейские страны, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

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Теги: конфликт, Россия, Украина, США, ЕС, Могерини, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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