Могерини: У ЕС и США один подход к вопросу Украины

"В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", - отметила Могерини.

Она считает, что последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

"Европа и Америка вместе указывали на эти нарушения, а также реагировали на них", - добавила глава дипломатии ЕС.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста.

Действия РФ в Черном море осудили многие европейские страны, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта в Керченском проливе.