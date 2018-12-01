США поддерживают право Израиля на самооборону

Глава Госдепартамента в ходе встречи с израильским премьером отметил прочность союза двух государств.

Майк Помпео и Биньямин Нетаньяху на встрече в апреле 2018 года

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 3 декабря, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе и заявил об абсолютном праве Израиля на самооборону и борьбу с антиизраильскими настроениями в ООН. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.



"Госсекретарь Майкл Помпео встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня в Брюсселе. Госсекретарь подчеркнул приверженность США безопасности Израиля и абсолютное право страны на самооборону и борьбу с антиизраильскими предубеждениями в ООН", - отметила Науэрт.

Также Помпео заявил Нетаньяху о поддержке США связей и укрепления диалога с Израилем и его соседями на Ближнем Востоке и в Африке, "включая Оман и Чад".

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