Меркель возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин

Из 100 самых влиятельных женщин мира 20 - дебютанты. В числе тех, кто за год покинул рейтинг, - экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз, уточняет во вторник, 4 декабря, интернет-издание Spiegel Online.

"Германия - четвертая экономика мира по объему валового национального продукта и крупнейшая страна из тех, где руководство осуществляется женщиной (Федеральный президент исполняет представительские функции. - Ред.)", - пояснили составители перечня.

На второй позиции, как и год назад, - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

В первую пятерку также вошли генеральный исполнительный директор General Motors Мэри Барра и глава инвестиционной компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

Также 23 и 24 место в списке достались королеве Великобритании Елизавете II и дочери президента США, которая в настоящее время является его советником, Иванке Трамп. 91 место в списке заняла первая в истории Сербии премьер-министр представительница ЛГБТ+ Ана Брнабич.

Отмечается, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в прошлом году заняла 65 место в рейтинге, в этом году в него не попала. Из списка также исключили лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую ранее лишили высшей награды Amnesty International из-за геноцида мусульман-рохинджа.

Согласно данным издания, женщины занимают около 20% правительственных должностей во всем мире.

Отметим, большинство немецких респондентов считают, что Меркель покинет пост канцлера ФРГ еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году.

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