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Россию обязали предоставить медпомощь морякам

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Украина обратилась в ЕСПЧ со срочным запросом в соответствии с правилом 39 Регламента суда.
ЕСПЧ обязал Россию оказать медицинскую помощь пленным украинским морякам
ЕСПЧ обязал Россию оказать медицинскую помощь пленным украинским морякам

Европейский суд по правам человека обязал (ЕСПЧ) власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Такое решение в рамках новой межгосударственной жалобы Украины против России суд вынес во вторник, 4 декабря, сообщается на сайте организации.

Так, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе".

Ранее ЕСПЧ обязал Россию предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания, но РФ этого не сделала.

 

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Теги: Россия, Украина, медицина, Керченский пролив, Азовское море, моряки, ЕСПЧ, медицинская помощь, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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