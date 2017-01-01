Россию обязали предоставить медпомощь морякам

Украина обратилась в ЕСПЧ со срочным запросом в соответствии с правилом 39 Регламента суда.

Европейский суд по правам человека обязал (ЕСПЧ) власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Такое решение в рамках новой межгосударственной жалобы Украины против России суд вынес во вторник, 4 декабря, сообщается на сайте организации.

Так, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе".

Ранее ЕСПЧ обязал Россию предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания, но РФ этого не сделала.

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