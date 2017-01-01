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Трамп прокомментировал протесты во Франции

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Американский лидер раскритиковал Парижское соглашение о климате, заявив, что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран.
Трамп позлорадствовал над беспорядками во Франции
Трамп позлорадствовал над беспорядками во Франции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, случившиеся во Франции из-за повышения цен на топливо. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире", – заявил Трамп.
 
Политик также отметил, что на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".
 
Напомним, в 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.
 
Во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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Теги: США, топливо, беспорядки, Франция, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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