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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Землетрясение зафиксировано на острове Ломбок
Землетрясение зафиксировано на острове Ломбок
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг, 6 декабря, на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении вблизи заморского сообщества Франции Новая Каледония.

Также недавно на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

 

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Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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