В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг, 6 декабря, на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении вблизи заморского сообщества Франции Новая Каледония.
Также недавно на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов.
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